POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Angriff auf Polizeibeamte

Lauchheim: Klopapierdiebstahl auf der Kapfenburg Dreiste Diebe entwendeten im Zeitraum von Dienstag, 24.03.2020, 13:00 Uhr, bis Freitag, 27.03.2020, 13:00 Uhr, aus einen abgeschlossenen Bereich der öffentlichen Toilette des Schloss Kapfenburg insgesamt 40 Rollen Klopapier, Papierhandtücher und Handseife. Der Wert des Diebesgutes liegt zwar im unteren zweistelligen Bereich und ein Schaden am Gebäude ist nach bisheriger polizeilicher Einschätzung nicht entstanden, dennoch fehlten den hinzugerufenen Polizeibeamten angesichts dieser Tat erst Mal die Worte.

Bopfingen: Motorradfahrer schwer verletzt Schwere Verletzungen zog sich ein 61jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend in der Nördlinger Straße in Bopfingen zu, als er alleinbeteiligt und aus bislang ungeklärte Ursache gegen 17:30 Uhr vom Grundstück des Autohaus Kummich nach links auf die B29 abbiegen wollte und zu Fall kam. Der Sachschaden an der Honda beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Lorch: Reifenplatzer auf der B29 - dann einfach weitergefahren Strafbar gemacht hat sich am Freitagabend, gegen 15:40 Uhr, ein bislang unbekannter Lkw - Fahrer, welcher auf der B29 in Richtung Aalen unterwegs war. Zwischen den Ausfahrten Lorch-West und Lorch-Ost platzte diesem wohl ein Reifen. Die Überreste des Reifens verteilten sich auf der B29 und im angrenzenden Graben. Durch vorausfahrende Fahrzeuge, einem weißen Audi und einem dunklen Daimler, wurden Teile der Reifen aufgewirbelt und beschädigten den Pkw eines nachfolgenden 38jähriger Suzuki-Fahrers. Der Schaden lag hier bei 200 Euro. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden. Weiterhin sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben können. Dieser muss, sollte er ermittelt werden, mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Heubach: Auf geparkten Autos herumgeturnt und diese beschädigt Durch Zeugen wurde der Polizei am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, mitgeteilt, dass in Heubach in der Rechbergstraße Jugendliche auf mehrere geparkte Autos gesprungen seien und diese nun beschädigt sind. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte einer der Täter gestellt und festgenommen werden. Ein weiterer Täter flüchtete zu Fuß. Ermittlungen zur Identität des zweiten Täters laufen. Durch die aufnehmende Polizeistreife wurden an drei Autos Beschädigungen festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Täter müssen mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Heuchlingen: Alkoholisiert ins Brückengeländer gefahren Am späten Freitagabend, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 42jähriger Audi-Fahrer die Hauptstraße in Heuchlingen in Richtung Abtsgmünd. Aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er in einer Linkskurve geradeaus und durchschlug hierbei ein schmiedeeisernes Brückengeländer. Er hatte dennoch Glück im Unglück, denn der Pkw kam noch auf der Brücke zum Stehen. Ein Bad in der Lein blieb dem Fahrer somit erspart. Beim Unfall erlitt er jedoch leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30000 Euro. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Automat getreten und Polizisten angegriffen Am frühen Samstagmorgen gegen 02 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei männliche Personen beim Bahnhof in Schwäbisch Gmünd mit den Füßen gegen einen Getränkeautomaten traten. Offensichtlich versprachen sie sich mit ihrem Handeln so an den Inhalt zu kommen. Nachdem die Scheibe jedoch standhielt, entfernten sich die Beiden in Richtung Innenstadt. Durch Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die zwei Männer angetroffen werden. Einer der Beiden versuchte sofort zu flüchten, konnte jedoch wenig später eingeholt und gestellt werden. Er versuchte sich, durch Schläge in Richtung der Beamten, der Festnahme zu entziehen. Dies gelang ihm aber nicht. Bei seiner Durchsuchung konnte bei ihm ein Butterfly-Messer aufgefunden und abgenommen wurde. Sowohl der Widerständler als auch ein Polizeibeamter wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der zweite Täter leistete keinen Widerstand. Der Widerständler muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichem Angriffs auf Polizeibeamte rechnen.

