Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unfall in Kreuzung - Radfahrer verletzt

Willich (ots)

Am Donnerstag gegen 07.10 Uhr kam es an der Kreuzung mit abknickender Vorfahrt Hülsdonkstraße/Domgarten in Willich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 31-jähriger Autofahrer kam aus Richtung Domgarten und hielt an der Kreuzung zunächst an, um bevorrechtigen Autos die Vorfahrt zu gewähren. Als er losfuhr, kollidierte er mit dem 17-Jährigen, der aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Hülsdonkstraße kam. Der Radfahrer wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. /wg (57)

