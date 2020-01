Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Haustür hält Hebelversuchen stand

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 22.00 und 07.45 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Haus auf der Straße 'Pastorsbusch' in St. Tönis einzubrechen. Der Hauseigentümer entdeckte am Mittwochmorgen frische Hebelspuren an der Tür. Die Tür hatte Stand gehalten, es wurde nichts gestohlen. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kripo über die Rufnummer 02162/377.0. /wg (54)

