Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Radfahrer fährt gegen Pkw - leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Dienstag gegen 09.40 Uhr fuhr ein 15-jähriger Schüler aus St. Tönis auf dem Radweg der Dammstraße in Richtung Viersener Straße. In Höhe der Straße Kirchenfeld wechselte er unvermittelt auf die Straße. Dabei achtete er nicht auf den Pkw eines 91-jährigen Krefelders, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der 15-Jährige stieß zunächst gegen die Seite des Fahrzeugs und stürzte anschließend. Dabei wurde er leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (53)

