Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal/Viersen: Autodiebstähle in Viersen und Schwalmtal

Schwalmtal/Viersen (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden der Polizei drei Pkw-Diebstähle angezeigt. In der Zeit zwischen dem 09.01. und dem 14.01.2020 stahlen Unbekannte von der Dülkener Straße in Schwalmtal zwei Autos, die vor einer Halle standen. Dabei handelt es sich um einen grünen 3-er BMW und um einen schwarzen VW-Golf. Beide Fahrzeuge standen auf einem Vorplatz zur Halle und waren nicht mehr zugelassen. Bei einem dritten Diebstahl wurde vom Omperter Weg in Viersen ein grauer Audi A6-Avant gestohlen. Dies geschah am Dienstagmorgen zwischen 00.30 und 09.00 Uhr. Das Fahrzeug ist in Oberhausen zugelassen und hat das Kennzeichen OB-TO 40. In allen Fällen bittet die Kripo um Hinweise auf Tatverdächtige und auf den Verbleib der Fahrzeuge über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (51)

