Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Zeugen folgen mutmaßlichem Graffiti-Schmierer

Coesfeld (ots)

Dank der Hilfe von Zeugen haben Polizeibeamte am Mittwoch (16. Oktober) in Coesfeld einen mutmaßlichen Graffiti-Schmierer schnell ermittelt. Die Zeugen, einer davon ist Polizeibeamter, der in seiner Freizeit unterwegs war, hatten beobachtet, wie der Tatverdächtige, heruntergelassene Rollläden eines Verwaltungsgebäudes an der Borkener Straße bespühte. Die Zeugen alarmierten die Polizei und folgten dem Mann. An der Kupferstraße trafen Polizisten den Tatverdächtigen, einen 64-jähriger Coesfelder, an und konfrontierten ihn mit dem Tatvorwurf. Nach Feststellung seiner Personalien durfte er weitergehen. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Da die mit roter Sprühfarbe aufgebrachten Botschaften möglicherweise einen politisch motivierten Hintergrund haben, hat der Staatsschutz beim Polizeipräsidium Münster die weitere Bearbeitung übernommen.

