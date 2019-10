Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Schürkamp/ Einbruchsversuch beim Heimatverein

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben versucht, die Eingangstür zum Gemeinschaftshaus des Heimatvereins Osterwick an der Straße Schürkamp aufzubrechen. Am Mittwoch (16. Oktober) gegen 15.30 Uhr wurden an der Tür Hebelspuren entdeckt. Der Einbruchsversuch muss irgendwann ab Montagnachmittag (14. Oktober, 15 Uhr) stattgefunden haben. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell