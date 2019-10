Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, K13, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch, 16.10.2019, gegen 14:39 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Dülmener mit seinem Motorrad die K13, aus Richtung Rödder kommend, in Fahrtrichtung Buldern. Nach einem Überholvorgang kam der Kradfahrer mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Straßengraben. Der Kradfahrer verletzte sich hierdurch schwer und wurde mit einem eingesetzten Rettungshubschrauben einem Krankenhaus zugeführt. Die K13 wurde im betreffenden Bereich, zwecks Unfallaufnahme, zeitweise komplett gesperrt. Der Fahrer des Motorrades war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Lebensgefahr besteht nicht.

Polizei Coesfeld

