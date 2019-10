Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Seniorin betrogen; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Firmen und Baustelle; Autos aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Hayingen (RT): Oldtimer ausgebrannt

Ein technischer Defekt dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand einer Chevrolet Corvette am Freitagmorgen, gegen 10.45 Uhr, auf der L 249 zwischen Oberwilsingen und Hayingen gewesen sein. Der 37-jährige Fahrer hatte während der Fahrt starken Rauch aus den Lüftungsschlitzen bemerkt und neben der Fahrbahn angehalten. Als er dann Flammen aus dem vorderen Bereich des Fahrzeugs feststellte, alarmierte er die Feuerwehr und begann mit ersten eigenen Löschversuchen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, löschte den Wagen anschließend ab, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der komplette Innenraum des Oldtimers vollständig ein Raub der Flammen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro beziffert. (cw)

Metzingen (RT): Seniorin betrogen

Vor unseriösen Annoncen warnt die Polizei, nachdem eine Metzinger Seniorin am Mittwoch offenbar Opfer von zwei Betrügern wurde. Die Frau hatte sich auf eine Zeitungsannonce eines angeblichen Antiquitätengeschäfts gemeldet, um eine Pelzjacke zu verkaufen. Mit dem Ankauf von Pelzen, Schmuck, Antiquitäten und sonstigen Wertsachen war in der Anzeige geworben worden. Telefonisch vereinbarte die Frau einen Termin, worauf am Donnerstagmittag zwei Männer bei ihr zuhause erschienen. Nachdem man sich zunächst über den Ankauf einer Pelzjacke handelseinig geworden war, boten sie auch den Ankauf von Schmuck an. Unter dem Vorwand, zwei Goldketten in ihrem angeblichen Geschäft prüfen zu müssen, nahmen sie den Schmuck ohne Bezahlung mit. Ihr Interesse am Pelz war dagegen offensichtlich erloschen, diesen ließen sie in der Wohnung zurück. Ihre Zusage, am Abend wieder vorbeizukommen, um Einzelheiten zu besprechen, hielten sie natürlich nicht ein, worauf die um ihre Ketten betrogene Frau Anzeige bei der Polizei erstattete.

Auch in Bad Urach hatte eine Frau auf die Annonce reagiert, um eventuell Pelze zu verkaufen, worauf ebenfalls am Donnerstag zwei Männer auftauchten. Wiederum boten sie für die Jacken Bargeld an, lenkten dann aber schnell das Gespräch auf den Ankauf von Gold. Die Frau schöpfte Verdacht und beendete die Verhandlungen, sodass es hier zu keinem Schaden kam.

Die Polizei geht ersten Täterhinweisen nach.

Personen, die sich mit dem Gedanken tragen, sich ebenfalls auf eine derartige Annonce zu melden, warnt die Polizei hiermit vor der Masche der Betrüger. Mögliche weitere, noch unbekannte Opfer der mutmaßlichen Betrüger werden gebeten, sich bei dem jeweils örtlich zuständigen Polizeirevier zu melden. Für das Ermstal, wo die Verdächtigen offensichtlich aktuell vermehrt auftreten, ist dies das Polizeirevier Metzingen. Tel. 07123/9240. (ak)

Ostfildern-Kemnat (ES): Pkw gegen Motorroller

Bei einer Kollision mit einem Pkw ist am Freitag, gegen 11.20 Uhr, in der Heumadener Straße ein 66-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Eine 25-Jährige Mazda-Fahrerin wollte aus der Württemberger Straße kommend nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen und hielt an der Einmündung zunächst an. Als aus Ortsmitte ein Transporter heranfuhr und rechts blinkte, um seinerseits in die Württemberger Straße abzubiegen, fuhr die junge Frau los. Darauf kam es zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer, der hinter dem abbiegenden Transporter der Heumadener Straße weiter geradeaus in Richtung Ruit folgte. Der 66-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung eine Klinik gebracht. Sein Roller wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3.000 Euro geschätzt. (ak)

Esslingen (ES): Fußgängerin angefahren

Schwere Verletzungen hat eine 84-jährige Fußgängerin erlitten, die am Freitagvormittag in der Palmstraße von einem Pkw angefahren wurde. Die Frau ging gegen zehn Uhr aus Richtung Wäldenbronner Straße kommend zunächst auf dem linksseitigen Gehweg der Palmstraße bis zur Kreuzung mit der Eugen-Bolz-Straße/Am schönen Rain. Diese wollte sie geradeaus in Richtung des Friedhofs St. Bernhardt überqueren. Sie befand sich bereits auf der Fahrbahn, als in ihrem Rücken aus der Palmstraße kommend ein 18-Jähriger mit seinem VW Passat heranfuhr, um nach links in die Eugen-Bolz-Straße abzubiegen. Als von rechts kein bevorrechtigtes Fahrzeug kam, fuhr er in die Kreuzung ein, wo es zur Kollision mit der Seniorin kam. Diese wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Die Frau wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. (ak)

Filderstadt (ES): Radfahrer von Pkw angefahren

Auf der Zufahrt zum Festplatz ist am Freitagmorgen im Bereich der Tübinger Straße in Bernhausen ein 15-jähriger Radler von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Die 48-jährige Autofahrerin war von der Tübinger Straße kommend in Richtung Festplatz unterwegs. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links auf dem kombinierten Rad-/Gehweg heranfahrenden Jugendlichen und kollidierte mit ihrer Fahrzeugfront mit dessen Fahrrad. Der Junge kam darauf zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden dürfte rund 5.000 Euro betragen. (ak)

Nürtingen (ES): In Lagerhalle, Firma und in Baustelle eingebrochen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag in die Lagerhalle eines Gartenbaubetriebs und in das Betriebsgebäude einer weiteren Gärtnerei in der Straße Im Breiten Löhle eingebrochen, sowie auf das Gelände einer Baustelle in der Straße Großer Forst eingedrungen. Der Täter drang zwischen 21 Uhr und sieben Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Halle des Gartenbaubetriebes ein und nahm dort mehrere Arbeitsgeräte und Werkzeug an sich. Unter anderem entwendete er einen kraftstoffbetriebenen Bodenstampfer des Herstellers Bomag, Typ BT65, sowie einen Husqvarna Trennschleifer K960. Auf dem Hof des Betriebs ließ der Unbekannte noch einen Pkw-Anhänger, wohl zum Abtransport der Beute, mitgehen. An diesem war zur Tatzeit das Kennzeichen ES-GS 269 angebracht. Insgesamt beträgt der Wert des Diebesgutes hier mehrere tausend Euro. Auch in das Betriebsgebäude eines weiteren, nahegelegenen Gärtnereibetriebes verschaffte sich der Einbrecher wieder über ein Fenster gewaltsam Zutritt. Im Bürobereich durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen und brach eine weitere Türe zum Verkaufs- und Kassenraum auf. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Im gleichen Tatzeitraum drang er auf das Gelände einer unweit entfernt gelegenen Baustelle ein. Dort brach er einen Bauwagenanhänger auf und ließ einen Hochdruckreiniger mitgehen. Auch an einem Schiffscontainer machte er sich zu schaffen und brach ihn auf. Soweit bislang bekannt ist, wurden hier mehrere Kabeltrommeln und Werkzeug gestohlen. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Nürtingen-Rossdorf bittet unter der Telefonnummer 07022/41099 um Zeugenhinweise. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Pkw aufgebrochen

Gleich drei Fahrzeuge sind auf noch ungeklärte Art und Weise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 17 Uhr, und 8.15 Uhr, in der Gächtstraße, der Wannweiler Straße und der Straße Im Grabenacker aufgebrochen worden. Alle drei Autos waren am Fahrbahnrand, jeweils durch Straßenlaternen gut beleuchtet, geparkt gewesen. Was aus den Fahrzeugen gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, gegen 7.15 Uhr, auf der B 27 an der Einmündung der Heinlenstraße entstanden. Außerdem wurden zwei Personen verletzt. Eine 56-jährige, auf der Bundesstraße aus Richtung Derendingen kommende Mercedesfahrerin war nach links in die Heinlenstraße abgebogen und hatte nicht beachtet, dass der Gegenverkehr trotz der für sie grün zeigenden Ampel Vorrang hat. So kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Ford Focus eines 56-Jährigen. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Den Ford-Fahrer brachte der Rettungsdienst in eine Klinik. Die beiden demolierten Pkw mussten abgeschleppt werden. (ak)

