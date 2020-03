Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Aalen (ots)

Plüderhausen: Motorradfahrer übersehen Am Samstagmittag, gegen 15:20 Uhr, wollte ein 52jähriger BMW- Fahrer vom rechten Fahrbahnrand am Badesee Plüderhausen in Richtung Plüderhausen losfahren. Hierbei übersah er einen auf der K3272 von Waldhausen Richtung Plüderhausen fahrenden 39jährigen Harley-Davidson-Fahrer. Bei der Kollission wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.

