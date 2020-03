Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Brand in Tiefgarage

Aalen (ots)

Winnenden-Birkmannsweiler - Geparktes Auto angefahren

Am Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem PKW den Gaußweg in Birkmannsweiler und streifte aus Unachtsamkeit einen geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Fellbach - Benzinkanister in Tiefgarage angezündet

Am Samstag gegen 12:50 Uhr wurde die Feuerwehr Fellbach zu einer Rauchentwicklung aus der Tiefgarage der Schwabenlandhalle in der Tainerstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass vermutlich ein Benzinkanister, der in der Tiefgarage stand, gebrannt hatte. Dieser konnte schnell abgelöscht werden, was jedoch nicht verhinderte, dass die installierte Elektrik leichten Schaden erlitten hatte. Außerdem wurde der Bereich stark verrußt. Die Feuerwehr Fellbach war mit 5 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Beim jetzigen Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass der Kanister mutwillig in Brand gesetzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 071157720 in Verbindung zu setzen.

