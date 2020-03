POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim - Bus streift PKW und Geschädigte wird anschließend ausfallend

Am Samstag gegen 12:55 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit einem Linienbus die Wilhelmstraße in Richtung Karlstraße. Er streifte aus Unachtsamkeit einen rechts in einer Parkbucht stehenden PKW, bei dem ein 26-Jähriger gerade dabei war, ein Kind auf der Rückbank anzuschnallen. Der 26-Jährige wurde von dem Bus auch leicht gestreift und erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde eine 33-jährige Begleiterin des 26-Jährigen gegen den Busfahrer ausfallend und beleidigend. Auf die Ermahnungen der Polizeistreife reagierte die Frau mit Beleidigungen gegen die eingesetzten Beamten und muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Gem. Untermünkheim-Schönenberg - Alkoholisierter Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Am Samstag gegen 16:45 Uhr wurde ein 55-jähriger Radfahrer auf der Verbindungsstraße zwischen Rückertsbronn und Schönenberg bewusstlos aufgefunden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, war er auf dem Weg nach Schönenberg, offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung, alleinbeteiligt nach rechts in den Graben gefahren. Beim anschließenden Sturz erlitt er schwere Verletzungen, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

