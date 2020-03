Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruchversuch gescheitert

53879 Euskirchen, Klosterstraße (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr vernahm eine aufmerksame Zeugin verdächtige Geräusche von der Straße und stellte im Weiteren fest, dass sich eine unbekannte Person an dem Eingang eines Antikgeschäftes in der Fußgängerzone zu schaffen machte. Noch vor Eintreffen der Polizei lief der Mann, der mit einem hellen Kapuzenpullover bekleidet war, in unbekannte Richtung davon. Die Polizeibeamten stellten vor Ort Beschädigungen an der Sicherheitsverglasung fest, die der unbekannte Täter bei seinen Versuchen, die Verglasung mittels eines Steines und eines Gully Deckel einzuwerfen, verursacht hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/799-0 entgegen.

