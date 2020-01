Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung auf Silvesterfeier

Pirmasens/Niedersimten (ots)

Am Mittwoch, den 01.01.2020, gegen 01:19 Uhr ereignete sich in der Littersbach, Pirmasens OT Niedersimten eine Schlägerei. Zwei bisher unbekannte Männer gerieten auf einer dortigen Silvesterfeier mit einem 23-jährigen und 28-jährigen Mann, beide aus Pirmasens in Streit. Im Verlauf dessen wurden dem 23-jährigen und 28-jährigen Mann in das Gesicht geschlagen. Vor Eintreffen der Polizeibeamten hatten sich die beiden Täter bereits von der Feier entfernt. Eine ärztliche Behandlung der beiden Männer war nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell