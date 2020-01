Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, den 31.12.2019, gegen 14:40 Uhr ereignete sich in der Kreuzgasse, Pirmasens eine Körperverletzung. Ein 39-jähriger Mann aus Pirmasens besuchte seinen 11-jährigen Sohn, welcher bei seiner 41-jährigen Mutter lebt. Zwischen Vater und Sohn kommt es während des Besuchs zu seinem Streit, welcher dazu führte, dass der Vater dem Sohn mit der flachen Hand in das Gesicht schlägt. Als die 41-jährige Mutter sich vor den Sohn stellt wird auch sie von dem Mann mehrmals in das Gesicht geschlagen. Vor Ort können die Polizeibeamten den alkoholisierten 39-jährigen Mann antreffen. Bei der Durchsuchung des Mannes finden die Polizeibeamten eine geringe Menge an Haschisch und Amphetamin. Dem Mann wird ein Platzverweis, sowie ein befristetes Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wird sich nun gleich für mehrere Delikte verantworten müssen.

