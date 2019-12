Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Hauenstein (ots)

Am Montag, den 30.12.2019 gegen 14 Uhr befanden sich Polizeibeamte der Polizeiinspektion Dahn in der Dahner Straße in Hauenstein im Einsatz. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft eines 59-jährigen Fahrer eines Ford-PKW festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille. Dem Fahrer wurde die Fahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel bis zur Fahrtüchtigkeit sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell