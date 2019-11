Polizei Düsseldorf

POL-D: Vennhausen - Bei Hofausfahrt übersehen: Radfahrer von Pkw erfasst - Schwer verletzt

Dienstag, 26. November 2019, 16 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Vennhausen wurde ein 52-jähriger Radfahrer aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der beteiligte 74-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen wollte ein 74-jähriger Mann aus Düsseldorf gestern gegen 16 Uhr ein Grundstück über eine Ausfahrt verlassen, um nach rechts auf die Vennhauser Allee einzufahren. Aufgrund eines Radwegs fuhr er langsam vor und hielt nach links Ausschau. Dabei übersah er einen 52-jährigen Radfahrer, der nach eigenen Angaben entgegen der vorgeschriebenen Richtung den Radweg nutzte und von rechts herannahte. Der Radfahrer wurde bei dem folgenden Zusammenstoß schwer verletzt und ins Krankenhaus transportiert. Der 74-Jährige blieb unverletzt.

