Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl von Feuwerksböllern

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, den 31.12.2019, um 12:30 Uhr ereignete sich in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße, Pirmasens der Diebstahl von Feuerwerksböllern. Ein 12-jähriger und 13-jähriger Junge aus Pirmasens wurden durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Feuerwerksböller einsteckten und den Markt verlassen wollte. Hierbei wurden sie durch den Ladendetektiv angehalten, welcher die Polizei verständigte. Die Kinder wurden durch die Polizeibeamten ihren Eltern überstellt. Die Schadenshöhe betrug 19,00 Euro.

