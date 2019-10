Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfallflucht unter Alkohol?

Lahr (ots)

Nach einer Unfallflucht, möglicherweise unter Alkoholeinfluss, kam es am Dienstagnachmittag in der Dinglinger-Tor-Straße. Der 31 Jahre alte Fahrer eines Opel Astra war dort gegen 17 Uhr mit seinem Auto unterwegs um nach rechts in die Turmstraße zu fahren, als von dort der Fahrer eines Mercedes in großem Bogen in die Dinglinger-Tor-Straße einbog. Dabei streifte er den stehenden Opel und fuhr trotz eines Gesamtschadens von rund 2.000 Euro weiter an seine Wohnanschrift. Obwohl ihn eine Zeugin und der Opel-Fahrer auf den Unfall ansprachen, machte er keine Anstalten, sich um den Unfall zu kümmern. Erst nach dem die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr eintrafen, konnte der Mann dazu bewegt werden, seine Wohnung zu verlassen. Da bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein ist unterdessen auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft, von wo aus er einer Strafanzeige entgegensieht.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell