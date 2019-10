Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ende der Auslieferungen

Gaggenau (ots)

Durch die Nutzung seines Smartphones fiel ein Autofahrer am Dienstagmittag einer Streife des Polizeireviers Gaggenau auf. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Zustellungsfahrzeugs sollte in der Sulzbacher Straße gegen 14 Uhr wegen der Nutzung des Mobiltelefons einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei ergaben sich aber Verdachtsmomente, dass er möglicherweise unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. In der Folge erwarten den jungen Mann nun ein mehrwöchiges Fahrverbot, ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie Punkte in Flensburg. Nach der Kontrolle musste ein Ersatzfahrer seine Tour übernehmen, da dem 24-Jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde.

