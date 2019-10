Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Kontrollstelle erbrachte Fahrverbote

Lahr (ots)

An einer Kontrollstelle in der Freiburger Straße endete kurz vor Mitternacht die Fahrt eines 64 Jahre alten Autofahrers. Er war mit über einem halben Promille hinter das Steuer seines Wagens gesessen und muss nun mit einem mehrwöchigen Fahrverbot, einem Bußgeld im dreistelligen Bereich und einer Eintragung im Punkteregister rechnen. Mit einer Anzeige und dem Entrichten einer Sicherheitsleistung endete kurz darauf die Fahrt eines 36-Jährigen ausländischen Autofahrers in der Freiburger Straße. Der Mann war gegen 1 Uhr durch Beamte des Polizeireviers Lahr an der Kontrollstelle angehalten worden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mittdreißiger offenbar unter Einfluss von THC am Steuer seines Fahrzeuges saß. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, weshalb im Anschluss eine Blutprobe entnommen werden musste. Nach Entrichten der Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich, wurde der Mann entlassen. Wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss und dem vorherigen Besitz, muss er sich nun den entsprechenden Anzeigen stellen.

