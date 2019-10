Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Radmuttern gelöst?

Rastatt (ots)

Wie der Polizei am Dienstag mitgeteilt wurde, soll es am vergangenen Freitagmorgen auf einem Betriebsparkplatz in der Mercedesstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Hyundai zwischen 5 Uhr und 14:30 Uhr auf einem dortigen Parkplatz abgestellt, als die Radmuttern an beiden Rädern der Vorderachse gelöst worden seien. Der Besitzer des Fahrzeuges bemerkte bei der anschließenden Fahrt entsprechende Vibrationen und konnte sein Fahrzeug stoppen, bevor es zu einem Schaden kam.

