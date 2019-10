Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Eingebrochen und überrascht

Bühl (ots)

Nach einem Einbruch in der Kappelwindeckstraße am Dienstag, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Ein Unbekannter hatte kurz vor 22 Uhr ein Erdgeschossfenster an einem Einfamilienhaus aufgehebelt und war so ins Gebäudeinnere gelangt. Als zu diesem Zeitpunkt eine Bewohnerin aus einem oberen Stockwerk zufällig in das Erdgeschoss ging und dabei das Licht anschaltete, konnte sie durch eine Glastüre eine Person erkennen. Diese ergriff daraufhin die Flucht und suchte vermutlich durch das Fenster das Weite. Trotz einer sofortigen Fahndung mit vier Streifenwagen aus Bühl und Achern konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Nach der Sicherung der hinterlassenen Spuren, sollen nun die Ermittlungen der Bühler Beamten zur Identität des Langfingers führen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell