Polizei Essen

POL-E: Essen: Randalierer entpuppt sich als mutmaßlicher Cannabis-"Gärtner" und Dealer - Vorläufige Festnahme

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. Februar) wurde ein 35-jähriger Mann in der Straße "Im Schollbrauck" vorläufig festgenommen - er hatte zuvor im Hausflur randaliert und die Beamten so ungewollt auf seine mutmaßlichen Drogengeschäfte aufmerksam gemacht.

Ein erster Notruf hatte die Leitstelle um 2:49 Uhr erreicht: Nachbarn fühlten sich durch lautes Gepolter, das zunächst aus der Wohnung des 35-Jährigen kam, gestört. Anschließend polterte es im Hausflur, wo eine Porzellankatze mutmaßlich dem Randalier zum Opfer fiel, bevor dieser das Weite sucht.

Kurze Zeit später ging der zweite Notruf bei der Leitstelle ein. Offenbar hatte der 35-Jährige ganz in der Nähe ein Fenster eingeschlagen. Als eine Anwohnerin ihn ansprach, zeigte er ihr das mutmaßliche Tatwerkzeug, einen Hammer. Anschließend trat der Randalier den Rückweg nach Hause an, wo er im Hausflur die Porzellankatze offenbar erneut traktierte, bevor er auf die Polizeibeamten traf.

Um weitere Straftaten zu verhindern, sollte der 35-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Weil der Mann barfuß war, händigte er den Beamten seinen Wohnungsschlüssel aus, damit diese ihm Schuhe holen konnten.

Als die Polizisten die Wohnung des 35-Jährigen aufschlossen, staunten sie nicht schlecht: Sie entdeckten mehrere Gewächshäuser mit Marihuana und diverse Utensilien (unter anderem Dünger, Skalpelle, Druckverschlusstütchen), die auf einen Anbau und Handel mit Drogen hindeuten.

43 Cannabispflanzen sowie mehrere Smartphones wurden sichergestellt. Der 35-Jährige wurde nach Ende der polizeilichen Maßnahmen entlassen./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell