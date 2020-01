Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Beamte der Polizeiwache Dümpten beobachten Diebstahl und nehmen Flüchtigen nach Verfolgung fest - 38-jähriger Mann flüchtet in die Arme der alarmierten Polizisten

Essen (ots)

45475 MH- Dümpten: Im Rahmen seiner polizeilichen Ermittlungen beobachtete ein Bezirksbeamter der Polizeianlaufstelle Dümpten heute Morgen (Freitag, 31. Januar gegen 10:30 Uhr) am Dümptener Tor einen Dieb auf frischer Tat. Seinen geplanten Einsatz sofort unterbrechend schritt der 61-jährige Beamte ein. Sich seiner Tat offenbar bewusst flüchtete der 38-jährige, in Mülheim gemeldete Mann sofort über den Heifeskamp in Richtung Mellinghofer Straße. Von dem nachlaufenden Polizisten verfolgt, bemerkte er nicht zwei weitere, entgegenkommende Polizisten. Denn zwei seiner Kollegen konnte der nacheilende Polizist auf der Polizeidienststelle an der Mellinghofer Straße erreichen und alarmieren. Die Beiden, 51 und 58 Jahre alt, tarnten sich notdürftig und liefen aus dem Gebäude. Nur wenige Meter von der Anlaufstelle an der Mellinghofer Straße 242 entfernt, überwältigten die Beamten den überraschten Dieb und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Feststellung und Überprüfung seiner Personalien entließen ihn die Beamten später aus dem polizeilichen Gewahrsam. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls. Die entwendeten Hemden übergaben die Beamten an die rechtmäßigen Eigentümer, die den zuvor begangenen Diebstahl bis dato gar nicht bemerkt hatten. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell