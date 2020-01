Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Auto kracht mit Kraftrad zusammen - Zweiradfahrer schwer verletzt

Essen (ots)

45470 MH-Altstadt I: Ein Auto krachte Donnerstagmittag (30. Januar) mit einem Kraftrad in der Mülheimer Altstadt zusammen. Der Zweiradfahrer verletzte sich schwer. Eine 45 Jahre alte Frau war gegen 12:30 Uhr mit einem Citroen auf der Essener Straße in Richtung Walkmühlenstraße unterwegs. Zirka in Höhe der Hausnummer 46 beachtete die Mülheimerin offenbar die vorgeschriebene Richtung, geradeaus zu fahren, nicht. Sie beabsichtigte an dieser Stelle zu wenden, um ihre Fahrt mit dem C3 in Richtung Dickswall fortzusetzen. Hierbei übersah die Autofahrerin ein Kraftrad der Marke Honda, welches auf der Essener Straße in Richtung Dickswall unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 57-jährige Zweiradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Gladbecker in eine Essener Klinik, wo er nach wie vor behandelt wird. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell