POL-E: Mülheim an der Ruhr: Autofahrer prallt gegen einen auf die Straße gezogenen Betonklotz- Verkehrskommissariat fahndet nach dem noch unbekannten Straftäter

45473 MH: Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am vergangenen Montag (27. Januar, vor 17: 20 Uhr) an der Einmündung Seilerstraße/ Zinkhüttenstraße fahndet die Polizei nach einem oder mehreren unbekannten Straftätern. Ein 27-jähriger Mülheimer fuhr mit seinem blauen 1er BMW durch die Baustelle an der Seilerstraße in Richtung Zinkhüttenstraße. An der dortigen Bushaltestelle stoppte der vor ihm fahrende Bus neben des dortigen Seniorenzentrums. Langsam und aufmerksam fuhr der junge Mann nach eigenen Angaben an dem stehenden Bus vorbei und prallte plötzlich vor den kaum wahrnehmbaren Betonklotz. An dem Wagen entstanden erhebliche Beschädigungen -siehe Foto-. Unbekannte hatten offenbar kurz zuvor den massiven Waschbetonklotz, der als Absperrung zuvor am Straßenrand positioniert war, von der dortigen Baustellenampel auf die Fahrbahn gezerrt. Eine etwa 25 Meter lange Kratz-und Schleifspur war deutlich zu erkennen. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, mögliche Beobachtungen der Polizei mitzuteilen. Unter der zentralen Rufnummer des Essener Polizeipräsidiums 0201- 8290 können die Hinweise "Rund um die Uhr" der Polizei mitgeteilt werden./Peke

