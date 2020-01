Polizei Essen

POL-E: Essen: "Koffein-Junkie" nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Essen (ots)

45329 E.-Karnap: Gestern Nachmittag (30. Januar) gegen 14.50 Uhr wurde ein 41-Jähriger festgenommen, nachdem er versucht hatte, mehr als ein Dutzend Kaffeepakete aus einem Supermarkt am Sigambrerweg zu stehlen.

Der Mann hatte den Kaffee in seinen Rucksack gepackt und wollte an der Kasse nur zwei Joghurtbecher begleichen. Als die Kassiererin ihn ansprach, ob er den Kaffee bereits bezahlt hätte, versuchte der 41-Jährige zu flüchten. Ihr 25-jähriger Kollege und ein Passant (46) konnten den Mann, der sich offenbar heftig wehrte, zu Boden bringen und solange dort festhalten, bis die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten eintrafen. Diese nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest. In seinem Rucksack fanden die Polizisten Drogenbesteck. Der Mann ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt und ohne festen Wohnsitz. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden./ SyC

