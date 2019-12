Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Görgeshausen (ots)

Am Montag, den 23.12.19, zwischen 16:30 Uhr - 18:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatzgelände eines Möbelhauses in Görgeshausen. Eine 49-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Selters parkte ihren PKW, einen grauen BMW X3, linksseitig auf dem Parkplatz in der Nähe des Kreisverkehrs rückwärtig in einer Parklücke. Links neben ihr war zu dieser Zeit ein weißer Transporter mit unbekanntem Kennzeichen abgestellt. Als sie nach ihrem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der kompletten linken Seite ihres Fahrzeuges in einer Höhe von 35 - 95 cm. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602-9226-0

