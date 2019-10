Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte 26-Jährige nach Unfall in Elsey

Hagen (ots)

Am Dienstag, 01. Oktober, kam es gegen 7:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Steltenbergstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Honda an der Ausfahrt Elsey von der Autobahn 46 aus Richtung Iserlohn kommend ab. Vor ihm stoppte eine 26-Jährige mit ihrem Seat an der Haltelinie, um ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug passieren zu lassen. Der Hagener bremste zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Pkw. Die Gevelsbergerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

