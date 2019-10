Polizei Hagen

POL-HA: 86-Jähriger nach Unfall in Elsey verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 01. Oktober, ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Königsberger Straße. Ein 86-Jähriger fuhr mit seinem Renault in Richtung Lerchenweg und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Heck eines geparkten Volvos. Durch den Zusammenprall löste der Airbag des Renaults aus und nahm dem Senior die Sicht. Im weiteren Verlauf stieß er mit der Warnbarke einer Baustelle zusammen bis er schließlich an einem geparkten Bagger zum Stehen kam. Der Mann verletzte sich leicht und wurde durch Zeugen aus seinem Pkw befreit und betreut, bis die Rettungskräfte eintrafen. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat übernommen.

