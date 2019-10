Polizei Hagen

POL-HA: Baubuden in Baustelle aufgebrochen

Hagen (ots)

Zwischen Samstag, den 28.09.2019, 13:00 Uhr, und Montag, den 30.09.2019, 06:50 Uhr, brachen unbekannte Täter zwei Bauwagen und einen Container an der Kuhlestraße auf. Die Wagen gehören zur Baustelle der Bahnhofshinterfahrung. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Stahltüren mit einem Werkzeug auf und gelangten so in den Innenraum. Auch wenn die genaue Tatbeute noch nicht bekannt ist, nahmen die Täter vermutlich hochwertiges Werkzeug mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

