Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Flucht eines betrunkenen Rollerfahrers endete im Grünstreifen

Kamp-Lintfort (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort befuhr am Samstag gegen 23.00 Uhr mit seinem Roller die Rheurdter Straße in Richtung Kamp-Lintfort. Der Roller hatte weder Licht eingeschaltet noch waren Kennzeichen angebracht. Als der Rollerfahrer bemerkte, dass ihm ein Polizeifahrzeug folgte und aufforderte anzuhalten, wendete er seinen Roller und fuhr weiter auf der Rheurdter Straße in Richtung Geldernsche Straße. Das Polizeifahrzeug wendete ebenfalls, holte den Roller ein und setzte sich auf den Radweg vor dem Roller. Nachdem Anhaltezeichen gegeben wurden, wechselte der Rollerfahrer auf den Grünstreifen, fuhr an dem Polizeifahrzeug vorbei und rutschte beim erneuten Wechsel vom Grünstreifen auf den Radweg weg. Er kam zu Fall, blieb bei dem Sturz aber unverletzt. Da er deutlich alkoholisiert war, wurde er der Wache in Kamp-Lintfort zugeführt und eine Blutprobe entnommen. Der Roller wurde sichergestellt.

