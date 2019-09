Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Handy-Diebstahl

Hagen (ots)

Am 20.07.2019 betraten kurz nacheinander zwei bisher unbekannte Täter die Geschäftsräume eines Handy-Geschäftes in der Elberfelder Straße und begaben sich zu den in den Verkaufsräumen ausliegenden Mobiltelefonen. Die Täter ergriffen drei Vorführgeräte der Marke Apple im Gesamtwert von knapp 4.000 Euro, rissen diese samt Diebstahlsicherung aus ihrer Verankerung und flüchteten mit der Tatbeute aus dem Laden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Ein Richter ordnete jetzt die Veröffentlichung der Bilder an. Die Polizei fragt: Wer kennt diese Personen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

die Lichtbilder finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls-0

