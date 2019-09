Polizei Hagen

POL-HA: Ohrfeigen im Bordell führen zu Festnahme

Hagen (ots)

Am Sonntag, den 29.09.2019, 03:15 Uhr besuchte ein 18-Jähriger den Bordellbetrieb in der Düppenbecker Straße. Dabei schlug er die 25-jährige Prostituierte mehrfach ins Gesicht. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernte er sich, konnte aber im Rahmen der Fahndung gefunden werden. Der leicht alkoholisierte Mann musste mit auf die Polizeiwache, wo die Beamten feststellten, dass er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Dies führte neben einer Strafanzeige zu einer vorläufigen Festnahme des Freiers.

