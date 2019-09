Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Tankstelle

Hagen (ots)

Am 29.09.2019, gegen 03:07 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Eckeseyer Straße ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2500EUR. Die Täter entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell