Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. November 2019, 16.08 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausfahren aus einer Parklücke in der Kleinen Kirchstraße einen schwarzen Pkw der Marke VW Golf. Der Schaden befindet sich rechtsseitig am Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 12. November 2019, um 17.30 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße und wollte rechts auf die Dammer Straße abbiegen. Zu dieser Zeit befuhr ein 51-jähriger Steinfelder den Radweg der Dammer Straße. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß, bei dem sich der Steinfelder leicht verletzte.

Visbek - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 12. November 2019, um 18.51 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Königslutter mit ihrem Auto die Astruper Straße. Im Bereich einer Fahrbahnverengung missachtete sie den Vorrang eines ihr entgegenkommenden 55-jährigen Pkw-Fahrers aus Kaltenkirchen und es kam zu Zusammenstoß. Im Anschluss entfernte sich die 40-jährige Frau unerlaubt vom Unfallort. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte die Frau angetroffen werden. Die Polizeibeamten stellten eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. November 2019, um 18.30 Uhr kam es auf der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf einem dortigen Parkplatz touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

Neuenkirchen-Vörden - Hund verursacht Verkehrsunfall

Am Dienstag, 12. November 2019, um 7.10 Uhr befuhr ein 63-Jähriger aus Wallenhorst die Osnabrücker Straße in Richtung Vörden mit einem Pkw. Auf Höhe der Schützenstraße überquerte ein größerer Hund von links die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der Hund wurde verletzt, lief jedoch fort. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2.000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Hundehalters nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00 entgegen.

