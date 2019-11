Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 12. November 2019, gegen 13.13 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau aus Großenkneten mit ihrem PKW den Neuenkampsweg. Als sie an der Einmündung zur Böseler Straße nach rechts abbiegen wollte, übersah sie eine bevorrechtigte, 59-Jährige Friesoytherin, die mit ihrem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Radfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand kein Schaden.

Saterland/Sedelsberg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 11. November 2019, um 17.30 Uhr und Dienstag, 12. November 2019, um 15.30 Uhr wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug der Gartenzaun eines Grundstückes im Dahlienweg beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

Friesoythe/Altenoythe - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 9.November 2019, gegen 14.00 Uhr und Sonntag, 10.November, gegen 14.00 Uhr kam es in der Mozartstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen ein auf dem Grünstreifen geparkten Opel Astra und beschädigte diesen im Bereich der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Am Astra entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

