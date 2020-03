Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tresor entwendet, Einbruch, Widerstand gegen Polizeibeamte, Feuerwehreinsatz, etc.

Aalen (ots)

Crailsheim: Ladendieb leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntag kurz vor 13:00 Uhr wurde ein polizeibekannter 32-Jähriger dabei beobachtet, wie er im Kiosk am Bahnhof zwei Flaschen mit alkoholischen Getränken entwendete. Bei der anschließenden Fahndung wurde der Mann entdeckt und einer Kontrolle unterzogen. Dagegen wehrte sich der 32-Jährigeund versetzte einem Beamten einen Fußtritt. Der Mann verbrachte den Rest des Tages bis Sonntagabend in Polizeigewahrsam.

Frankenhardt: Wildunfall

Am Sonntag gegen 20:20 Uhr war eine 56 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin auf de L1066 zwischen Gründelhardt und Markertshofen unterwegs. Etwa 500 Meter vor Markertshofen wollte ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn queren. Das Tier wurde von dem Wagen erfasst. Anschließend rannte es weiter in eine Wiese. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Frankenhardt: Einbruch in Gaststätte

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag, 15:30 Uhr und Samstag, 15:00 Uhr Zugang zu einer Gaststätte am Burgbergturm. Dabei verursachten die Eindringlinge einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 007951 480-0 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Feuerwehreinsatz

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer an einem Feldweg entlang der Hohenloher Straße gemeldet. Die Feuerwehr Kirchberg war mit vier Fahrzeugen und 15 Kräften vor Ort im Einsatz. Offenbar hatte hier Grünschnitt Feuer gefangen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gaildorf: Tresor mit Bargeld entwendet

Unbekannte entwendet am Freitagmorgen gegen 9:45 Uhr aus einer Wohnung in Chausseehaus einen Tresor mit Bargeld. Der 74-jährige Eigentümer hatte in geringer Entfernung zum Tresor geschlafen und nicht bemerkt, wie die Eindringlinge seine Wohnung betraten. Er als die mutmaßlichen Diebe die Wohnung wieder verließen, bemerkte sie der Mann.

Wenig später meldete eine Zeugin drei Männer, die Sturmhauben trugen, in einen einem auffällig blauen Kleinwagen stiegen von Chausseehaus in Richtung Gschwend fuhren. Der PKW war zuvor an der Bushaltestelle an der B298 geparkt gewesen. Die Zeugin konnte beobachten, wie einer der Männer eine Art Kiste in derselben Größe wie sie der Tresor hat, bei sich trug.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen sich unter Telefon 0797 9509-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell