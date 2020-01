Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter PKW - Diebstahl

Bad Driburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17.01.2020, 20:00 Uhr bis Samstag, 18.01.2020, 10:00 Uhr versuchten unbekannte Täter ein Neufahrzeug eines an der Dringenberger Straße gelegenen Auto- hauses zu entwenden. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand jedoch Sachschaden an dem PKW in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter 05271-9620.

