Polizei Bielefeld

POL-BI: 3 Personen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 verletzt

Bielefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Richtungsfahrbahn Dortmund wurden am Freitagmorgen, gg. 03:45 Uhr, 2 Mitfahrerinnen, 40 und 42 Jahre, eines Kleintransporters mit polnischer Zulassung leicht, sowie eine 44-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Der 22-jährige Fahrer blieb unverletzt. Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen erkannte der 22-jähriger Fahrer des polnischen Renault Kleintransporters zwischen dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und der Anschlussstelle Vlotho West den vorausfahrenden Sattelzug aus Russland zu spät. Der Kleintransporter fuhr auf den Sattelzug, der Getreide geladen hatte, auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,--Euro. Für die Dauer der Erstversorgung der Verletzten, den Beweissicherungs- sowie den Bergungsarbeiten wurde am Unfallort ein Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell