Polizei Bielefeld

POL-BI: Rollerfahrerin die Vorfahrt genommen- Unfallflüchtiger gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum-

Am Dienstag erstattete eine Roller-Fahrerin bei der Polizei eine Anzeige. Am Montag, den 11.03.2019, stürzte sie an der Friedrich-List-Straße/ Artur-Ladebeck-Straße nachdem ein PKW-Fahrer ihr die Vorfahrt nahm. Die Polizei sucht den flüchtigen Fahrer sowie Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr befuhr eine 22-jährige Piaggio-Fahrerin den Quellenhofweg und beabsichtigte geradeaus in die Friedrich-List-Straße zu fahren. Vor ihr fuhr ein PKW, der an der Kreuzung Quellenhofweg/ Artur-Ladebeck-Straße/ Friedrich-List-Straße nach links in Richtung Brackwede abbog. In dem Moment bog aus der Friedrich-List-Straße ein PKW nach links auf die Artur-Ladebeck-Straße in Richtung Innenstadt ab. Dabei nahm der Fahrer der Rollerfahrerin die Vorfahrt, so dass diese abbremste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Rollerfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem flüchtigen PKW könnte es sich um einen Mercedes A Klasse handeln.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

