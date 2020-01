Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Damenrad in Brakel gefunden

Bild-Infos

Download

Brakel (ots)

Ein silbernes Damenrad ist an der Warburger Straße in Brakel gefunden worden. Die Polizei hat es sichergestellt und sucht nun den rechtmäßigen Besitzer. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silbernes Damenrad Peugeot Corona in der Größe 28 Zoll. Das Fahrrad verfügt über sieben Gänge und eine Satteltasche. Wer Hinweise zu dem Fahrrad geben kann, oder der Eigentümer, sollte sich mit der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell