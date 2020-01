Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf-Boll) Verkehrszeichen umgefahren 06.01.2020

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer hat in der Nacht vom 5. auf 6. Januar beim Abbiegen von der Balinger Straße in die Bochinger Straße eine Verkehrsinsel touchiert und das dortige Verkehrszeichen umgefahren. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Ortsmitte davon, ohne sich um den Schaden von etwa 200 Euro zu kümmern. Die Polizei Oberndorf hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen Kleinwagen mit blauer Lackierung handeln, der im Frontbereich und am Kotflügel vorne links Beschädigungen aufweisen müsste. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf am Neckar unter Tel. 07423/81010 entgegen.

