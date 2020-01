Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei brennende Mülleimer 06.01.2020

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Gleich zu zwei brennenden Mülleimern wurde die Polizei am Montagabend nach Wollmatingen gerufen. Gegen 19.15 Uhr zündete ein unbekannter Täter einen im Bereich der Kleingartenanlage der Riedstraße stehender Mülleimer an. Gegen 20.00 Uhr wurde von einem Unbekannten durch Zünden eines Feuerwerkskörpers eine Altpapiertonne in der Schwaketenstraße auf Höhe des Durchgangsweges zur Stifterstraße in Brand gesteckt. Durch den Brand wurde ein Teil der dortigen Hecke beschädigt. Beide Mülltonnen wurden komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

