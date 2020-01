Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mehrere Sachbeschädigungen 06./07.01.2020

Konstanz-Petershausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Sachbeschädigungen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße "Im Klostergut" begangen wurden. Ein unbekannter Täter hatte an mehreren am Straßenrand geparkten Fahrzeugen jeweils einen Außenspiegel gewaltsam abgetreten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei sieben Fahrzeuge beschädigt, es entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Die Polizei schließt jedoch nicht aus, dass weitere Autos auf diese Art und Weise beschädigt wurden. Personen, die in der fraglichen Nacht im Bereich der Straße "Im Klostergut" Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07521/995-0, zu wenden.

