Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Technischer Defekt als Ursache für Brand in Dalhausen (Nachtragsmeldung zu: "Brand eines geschlossenen Unterstandes" vom 16.01.2020

Beverungen (ots)

Der Brand an einem hölzernen Unterstand in Beverungen-Dalhausen am Donnerstag, 16. Januar 2020, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4493649) ist offenbar auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Höxter entdeckten entsprechende Hinweise an den außenliegenden elektrischen Zuleitungen zu dem Unterstand, unter dem Alltagsgegenstände, aber auch Brennholz gelagert waren. Von hier aus hatte sich das Feuer ausgebreitet und auf einen daneben abgestellten Mercedes Sprinter übergegriffen. Der Mercedes brannte weitgehend aus, so dass Totalschaden entstand. Auch ein in der Nähe abgestellter Audi wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Nach Einschätzung der Brandermittler dürfte sich der Gesamtschaden im Bereich von 80.000 Euro bewegen. /nig

