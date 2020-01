Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 13-Jähriger am Fußgängerüberweg angefahren

Brakel (ots)

Ein 85-jähriger Fahrer einer Mercedes A-Klasse war am Dienstag, 14. Januar, um 7:45 Uhr in Brakel auf der Warburger Straße stadteinwärts unterwegs. Dabei achtete er nicht auf einen 13-jährigen Fußgänger, der die Warburger Straße in Höhe eines Einkaufsmarktes auf einem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Junge wurde auf dem Überweg von dem Fahrzeug erfasst, fiel zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, am Mercedes entstand Sachschaden. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell