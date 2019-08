Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Folgemeldung zum Gebäudebrand in Lützellinden (Pressemeldungen vom 09.08.2019)

Gießen (ots)

"Vorläufiges Obduktionsergebnis liegt vor - Die Opfer starben an einer Rauchgasintoxikation"

Bei der am Freitag (09. August) durchgeführten Obduktionen der beim Gebäudebrand Verstorbenen ergaben keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung. Die Opfer starben in Folge einer Rauchgasvergiftung (Rauchgasintoxikation). Die Ermittlungen - insbesondere hinsichtlich der Brandursache - dauern an. Mit einem Ergebnis ist frühestens Dienstagvormittag zu rechnen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

