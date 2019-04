Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallfahrer flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, verursachte der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Golf auf der Matthias-Claudius-Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete. Der Pkw kam aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Hecke sowie ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich aufgefunden werden. Der Fahrer hatte sich zuvor offensichtlich zu Fuß entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7300 Euro. Der in Polen zugelassene Pkw wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

